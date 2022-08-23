В Европейском Союзе только Австрия и Венгрия до сих пор не поставляют Украине вооружение.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"За исключением Венгрии и Австрии как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они против, вопрос в том, когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что лучше бы Украине дали оружие, чем кандидатство в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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