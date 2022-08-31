Страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но приостановят соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.

Об этом сообщил глава венгерского дипломатического ведомства Петер Сийярто по итогам встречи. Многие страны выступили против такой меры, в том числе Венгрия, отметил политик.

"ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам", - заявил министр.

Сийярто также добавил, что ЕС приостановит соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.

Напомним, 31 августа страны ЕС провели в Праге неформальную встречу, где обсудили ситуацию в Украине, а также предложение республик Балтии о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выражал уверенность, что страны ЕС сегодня достигнут соглашения о возможном запрете российских туристических виз, хотя ранее призывал "к более избирательному подходу" при выдаче виз и отмечал, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

По данным Financial Times, Восточная Европа угрожает самостоятельно сдерживать поток россиян в ЕС, пока Брюссель не ужесточит меры.

Напомним, главы МИД Франции и Германии выступили против полного визового бойкота России. Австрия готова к компромиссам. А в Нидерландах, Польше, Финляндии и Эстонии призвали к полному запрету выдачи туристических виз россиянам.

Как писала "Страна", Сейм Латвии 11 августа объявил Россию страной, "поддерживающей терроризм", и призвал ЕС приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. За запрет также выступил парламент Чехии, председательствующей в Евросоюзе. Здесь предложили странам-членам усложнить выдачу виз россиянам как компромиссное решение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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