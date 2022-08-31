Австрия вслед за Францией, Германией и Люксембургом, выступила против полного визового бойкота России, но готова к компромиссным решениям.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что в рамках "компромиссов по визовым ограничениям" страна готова обсуждать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме, пишут российские СМИ.

Накануне Шалленберг говорил, что "ЕС не должен осуждать 140 миллионов человек".

Ранее СМИ писали, что приостановка соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, подписанного в 2007 году, может быть компромиссным решением в ЕС, где часть стран настаивают на полном запрете въезда в Евросоюз граждан России, а Франция и Германия с этим не согласны.

По данным EUobserver, рассматривается вариант с выводом из-под ограничительных мер "российской молодежи" моложе 25 лет.

На полном запрете выдачи шенгенских виз для россиян настаивают страны Балтии, Чехия, Финляндия и Польша. Франция, Германия и МИД ЕС выступают против этого.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже сегодня страны ЕС могут достичь соглашения о запрете российских туристических виз.

При этом Financial Times пишет, что Восточная Европа угрожает самостоятельно сдерживать поток россиян в ЕС, пока Брюссель не ужесточит меры.