В результате вечернего обстрела Зеленодольска Днепропетровской области в субботу, 3 сентября, погиб девятилетний мальчик.

Об этом сообщил в Facebook губернатор области Валентин Резниченко.

По его словам, пострадали 10 человек.

"Все в больнице. Большинство – тяжелые", – написал Резниченко.

Также он сообщил, что в Зеленодольске пострадали 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП.

Ранее мы писали, что несколько дней назад городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый призвал местных жителей покинуть свои дачи из-за непростой военной обстановки и вероятности обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

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