Россияне ударили из "Ураганов" по Днепропетровщине. Погиб ребенок, десять человек ранены, разрушены жилые дома
В результате вечернего обстрела Зеленодольска Днепропетровской области в субботу, 3 сентября, погиб девятилетний мальчик.
Об этом сообщил в Facebook губернатор области Валентин Резниченко.
По его словам, пострадали 10 человек.
"Все в больнице. Большинство – тяжелые", – написал Резниченко.
Также он сообщил, что в Зеленодольске пострадали 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП.
Ранее мы писали, что несколько дней назад городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый призвал местных жителей покинуть свои дачи из-за непростой военной обстановки и вероятности обстрелов.
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