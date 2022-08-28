Жителей Зеленодольска Днепропетровской области простят покинуть свои дачи из-за непростой военной обстановки и вероятности обстрелов. Об этом написал городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый у себя в Телеграм-канале.

"Если ваши родные или близкие сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им, всё ли в порядке! Если вы не можете с ними связаться, звоните на горячую линию горсовета 096 - 026 - 31-85", - написал Невеселый.

Как писала "Страна", накануне оккупанты обстреляли Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область. Есть повреждения и разрушения.

25 августа армия России обстреляла ракетами Днепропетровскую область, разрушив агропредприятия и склады.

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.