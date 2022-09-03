Китай, Россия и Иран медленно объединяются против США. Россия и Китай, а также Китай и Иран имели стратегическое партнерство уже до этого года. А теперь Иран помогает Москве, предоставляя ему военную помощь.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Однако уточняется, что Иран и Китай не взяли на себя никаких официальных публичных обязательств защищать друг друга.

На данный момент Вашингтону не грозит полноценный альянс враждебных держав, но они все сильнее объединяются в своей враждебности к США, констатирует Bloomberg.

Напомним, правительство США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию. В Белом доме считают, что Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию.

Ранее мы писали, что Китай назвал США инициатором и главным зачинщиком войны в Украине. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.