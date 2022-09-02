Соединенные Штаты Америки планируют положить конец войне в Украине, чтобы потом перейти к дипломатическому треку работы.

Об этом в эфире телемарафона заявила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан.

"Мы не можем предсказать, что будет через год, через 5 лет, тем более через 100 лет... Будем надеяться, что мы сможем положить конец этой войне, чтобы дальше сфокусироваться на дипломатическом фронте, чтобы дальше гарантировать безопасность", - сказала Калан.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Китай назвал США инициатором и главным зачинщиком войны в Украине. Тогда посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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