Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", – сказала она.

Сегодня утром такую же информацию опубликовали Washington Post и CNN. По их данным, россияне забрали дроны с иранского аэродрома еще в начале августа и доставили их в Россию на грузовых самолетах. А учиться управлять беспилотниками они начали еще с июля.

Между тем в Кремле назвали вбросом данные западных СМИ о получении Россией иранских беспилотников. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что "издание Washington Post в последнее время публикует много вбросов".