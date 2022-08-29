В Белом доме заявили, что Россия продолжает обсуждать покупку беспилотников у Ирана.

Это заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за этим.

"Новой информации у меня нет, но мы за этим очень внимательно следим", - сказал Кирби в ответ на вопрос о том, есть ли у американского правительства информация о том, что РФ начала использовать на войне иранские беспилотники.

Кирби также указал, что власти США "не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян" по покупке иранских БПЛА с целью их применения в Украине.

"Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще надвигаются в скором времени", - добавил Джон Кирби.

Напомним, еще 5 августа советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России 46 беспилотников и армия РФ уже использует их в Украине.

Информация о том, что Иран собирается поставлять РФ ударные беспилотники, появилась в конце июля. Официально обе страны ее опровергали.

Кроме того, Госдеп пригрозил Ирану санкциями в случае продажи беспилотников России.

Также мы писали, что военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что в реальных боевых действиях россияне смогут задействовать иранские беспилотники примерно в конце августа - начале сентября.