В реальных боевых действиях россияне смогут задействовать иранские беспилотники Shahed 129 примерно в конце августа - начале сентября.

Такой прогноз дает военный эксперт Олег Жданов.

"Мы не знаем точную цифру... В открытых источниках была цифра - 46 комплексов. Сколько это беспилотников - трудно сказать. Есть информация от разведки, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться БПЛА Shahed 129. Когда они будут готовы - тоже трудно сказать. Минимум месяц", - объясняет военный эксперт.

По словам Жданова, пока также преждевременно оценивать, насколько легко или трудно их сбивать. Все выяснится на поле боя в Украине в конкретных фронтовых условиях.

Напомним, ранее появились сообщения, что Россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

Также мы писали, что США считают, что российские военные начали обучаться работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129.

Кроме того, "Страна" писала, что в нескольких регионах России набирают стрелков, саперов и операторов беспилотников для отправки в Украину.