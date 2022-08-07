Иран отрицает, что его спутником сможет воспользоваться Россия для слежения за целями в Украине.

Такое заявление сделало Иранское космическое агентство, которое цитирует ВВС.

Спутник "Хайям" планируется запустить 9 августа с помощью российской ракеты "Союз". Высказывались предположения, что одним из условий этой сделки станет возможность использования РФ возможностей этого объекта для свой военной разведки в течение "нескольких месяцев или дольше".

Теперь из Ирана последовало опровержение. В нем сказано, что центр управления спутником будет находиться на территории Ирана, и весь обмен данными с аппаратом будет проходить через этот центр. "Никакая другая страна не будет иметь доступа к такой информации, и слухи о применении спутниковых изображений на службе военным целям другой страны - это неправда", - заявило Иранское космическое агентство.

Кроме того, в Тегеране утверждают, что назначение спутника - сугубо мирное, поэтому он и носит имя известного поэта и философа.

Между тем, источники на Западе утверждали, что спутник нужен Тегерану для наблюдения за Израилем и странами Персидского залива.

По данным ИРНА, спутник "Хайям" относится к измерительным устройствам с высокой точностью изображения, позволяя делать снимки с точностью до 1 метра. Кроме того, он способен отображать земную поверхность в различных спектрах изображения.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России беспилотники и армия РФ уже использует их в Украине.

Напомним, информация о том, что Иран собирается поставляет РФ ударные беспилотники, появилась в конце июля. Официально обе страны ее опровергали.