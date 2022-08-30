Власти США считают, что Россия в настоящее время уже получила иранские беспилотники для войны в Украине.

Об этом пишут сразу два американских СМИ - Washington Post и CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации Байдена.

По этой информации, россияне забрали дроны с иранского аэродрома в начале августа и доставили их в Россию на грузовых самолетах. Учиться управлять беспилотниками они начали еще с июля. Теперь у Москвы есть дроны Mohajer-6 (разведчик, способный нести боеприпасы) и две разновидности "Шахида" - Shahed-129 (разведчик + бомбы) и Shahed-191 (ударный ракетный БПЛА).

США считают, что Россия намерена импортировать сотни таких дронов для использования в атаках класса "воздух-поверхность", радиоэлектронной борьбы и целеуказания на территории Украины. Представители американской разведки считают, однако, что при испытаниях многие иранские беспилотники, которые Россия закупила, уже начали ломаться, поэтому неясно, насколько они изменят правила игры в Украине.

Отметим, что это неофициальная информация. Официально Белый дом говорит, что закупка БПЛА у Ирана Россией только в стадии обсуждения.

Вместе с тем, по данным CNN, российские военные начали обучаться работе с иранскими ударными беспилотниками.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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