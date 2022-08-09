Россия запустила с Байконура иранский спутник, сообщает The Guardian.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Москва якобы сообщила Тегерану, что "планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями" в Украине.

По ее информации, спутник был построен Россией и оснащен камерой высокого разрешения, которая даст Тегерану новые возможности для наблюдения за важными объектами в Израиле и Персидском заливе.

Но Иран отрицает, что спутник "Хайям", который был доставлен на орбиту на борту ракеты "Союз", запущенной с космодрома Байконур в Казахстане, когда-либо окажется под контролем России.

"Страна" приводила заметку Washington Post о том, что Россия готовится к запуску нового спутника для Ирана, который изначально собирается использовать для наблюдения за Украиной.

Мы также писали о том, что Иран отрицает, что его спутником сможет воспользоваться Россия для слежения за целями в Украине.