Новый российский спутник "Космос 2558" запустили для слежки за американским спутником USA 326.

Как сообщает Space.com, такое предположение высказал нидерландский специалист по спутниковому отслеживанию Марко Лангбрук.

По словам нидерландского специалиста по спутниковому отслеживанию Марко Лангбрука, спутник, известный как "Космос 2558", еще до запуска рассматривался в качестве "инспектора". После того как его запустили 2 августа, подозрения об этом только усугубились.

Лангбрук отметил, что "Космос 2558" запущен на ту же орбитальную плоскость, что и USA 326 – американский спутник-шпион, выведенный на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9 в феврале прошлого года.

Оба спутника находятся на низкой орбите и вскоре встретятся, если только один из них не совершит резкого маневрирования.

При нынешнем положении дел "Космос 2558" осуществит сближение с USA 326 4 августа. Расстояние между аппаратами составит около 75 километров, большинство из которых приходятся на высоту.

Ранее "Страна" писала, что в мае российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли через 20 дней после запуска.

Также мы сообщали, что американская разведка получила новые спутниковые системы, позволяющие следить за армией РФ в реальном времени.