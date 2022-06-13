Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника.

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет "РИА Новости".

Известно, что ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов.



"У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку на орбиту", - говорится в заявлении Astra.



В марте Astra сообщала, что осуществила первый успешный запуск рабочих спутников.

Ранее мы писали, что NASA планирует отправить непилотируемый корабль Orion к Луне уже в августе. На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.

Также "Страна" сообщала, что геомагнитная буря вывела из строя 40 спутников Илона Маска, и они сошли с орбиты.