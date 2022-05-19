Российский военный спутник "Космос-2555" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли через 20 дней после запуска. По предположениям СМИ, это был спутник визуальной разведки, который мог вести оптическое наблюдение.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Космический аппарат был запущен 29 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой-носителем "Ангара-1.2". На спутник нанесли букву Z - символ полномасштабной войны РФ с Украиной.

Согласно заявлению российского Минобороны, он был выведен на целевую орбиту и взят на управление войсками. О его предназначении не сообщалось.

По сведениям NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу утром 18 мая. Теперь объекта нет в космосе, говорят специалисты.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 января, впервые за 11 лет, был запущен украинский спутник "Сич‑2‑30". Его вывела на орбиту ракета Falcon 9 американской компании SpaceX. За мероприятием, проходившим в США, следил президент Владимир Зеленский.

Однако аппарат не вышел на связь. Мы подробно разбирались, что с ним могло произойти.