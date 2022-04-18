Представители Google сообщили Daily Storm, что не вносили никаких изменений в спутниковые фотографии в России.

"Мы не вносили никаких изменений в наши спутниковые снимки в России", — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении: пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. стало возможно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Напомним, Google остановил монетизацию контента, который отрицает войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.