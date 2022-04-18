В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

Об этом сообщает Армия Информ.

Крейсер "Адмирал Кузнецов"

База хранения ядерных боеприпасов близ Мурманска

Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны РФ

Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты

Авиабаза под Курском

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.

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