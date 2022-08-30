Появилась реакция Кремля на публикацию Washington Post о том, что Россия уже получила иранские беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что "это издание в последнее время публикует много вбросов".

То есть, использование иранских БПЛА Песков не подтверждает.

Он добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются динамично и будут развиваться дальше.

Напомним, по данным CNN, российские военные уже начали обучаться работе с иранскими ударными беспилотниками.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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