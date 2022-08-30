Администрация США обеспокоена планами Индии и других стран принять участие в совместных военных учениях "Восток-2022" с Россией.

Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

О планах провести учения "Восток" с 30 августа по 5 сентября Москва объявила в июле. Помимо России и Индии, в маневрах также должны принять участие вооруженные силы Беларуси, Китая, Монголии, Таджикистана и других стран, как сообщали в китайском оборонном ведомстве.

Список "других стран" уточнило "Радио Свобода": это Алжир, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Никарагуа и Сирия.

В рамках учений "Восток" планируется отработать "различные маневры в воздухе, на суше и на море". При этом российское командование уточняет, что Тихоокеанский флот и ВМС Китая будут тренироваться и отдельно, отрабатывая "совместные практические действия по защите морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности" в Японском море.

С российской стороны в учениях должны принять 50 тысяч военнослужащих, однако вопрос Жан-Пьер был задан конкретно об участии в них Индии.

В ответ пресс-секретарь Белого дома заявила, что, пока Россия продолжает вести войну с Украиной, Вашингтон обеспокоен участием в российских маневрах любой другой страны.

Ранее США выражали обеспокоенность изготовлением Индией экспортного топлива из сырой российской нефти.

Также Вашингтон призывал Индию покупать не слишком много российской нефти и сбивать цену.