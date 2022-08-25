Вчера, 24 августа, по итогам заседания Совета безопасности ООН 58 стран подписали заявление о полугодии вторжения России в Украину. В нем высказывается сожаление, что РФ не остановила войну.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook.

Также в заявлении признается украинский суверенитет в рамках признанных границ, и высказывается приверженность независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Из числа 58 стран заявление поддержали почти все соседи Украины - Польша, Молдова, Румыния, Словакия, Венгрия. Не поддержали из соседей - Беларусь и Россия.

Также совместное заявление поддержали США и Евросоюз, но не поддержали такие крупные страны, как Китай и Индия. Всего в ООН - 193 государства.

То есть заявление в пользу Украины подписало менее трети стран, выходящих в Организацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.