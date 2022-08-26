Индийская государственная компания GAIL ведет переговоры с "Газпромом" о поставках газа.

Об этом сообщает The Economic Times.

По информации издания, переговоры находятся на ранней стадии, но уже известно, что стоимость импорта голубого топлива в Индию может быть ниже международных цен, поскольку у России есть газовые излишки.

"Газпром", вероятно, предложит GAIL производить расчеты в евро в будущих сделках и закупать топливо у Gazprom Singapore, которая сможет поставить GAIL в 2022 году 2,5 млн тонн газа.

Ранее "Страна" писала, что Индия покупает у РФ все больше нефти и удобрений. При этом объемы покупок еще возрастут. Такое заявление сделал посол Индии в Москве Паван Капур.

Между тем США выразили Индии обеспокоенность тем, что она использовала для экспорта топливо, изготовленное из российской сырой нефти. Министерство финансов США заявило Индии, что ее судно отобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт Гуджарат на западном побережье, где ее переработали и отправили дальше.