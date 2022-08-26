Цена на газ в Европе закрыла торги ниже 3200 долларов за 1000 кубометров после стремительного роста выше 3500 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи ICE.

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 3213,2 долларов за тысячу кубометров (-2,3%) и первую половину дня умеренно опускались. Ценовой минимум составил 2926,2 доллара (-11,1%).

Вечером котировки отыграли снижение и перешли к росту, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Максимум торгов составил 3525,9 доллара за тысячу кубометров (+7,2%). Но к закрытию цены резко опустились и остановились на 3164 долларах (-3,8%).

Ранее "Страна" писала, что 22 августа цена на газ в Европе продолжила стремительный рост и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров.

А 24 августа она превысила 3 100 долларов за тысячу кубометров.