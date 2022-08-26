Мэрия Гааги добивается временной отмены антироссийских санкций, которые обязуют расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября, так как эти ограничения заставят мэрию разорвать контракт с российской компанией на поставку газа.

Об этом сообщает Reuters.

Для Гааги такое предписание означает необходимость поиска нового поставщика газа. Город провел тендер, но поставщика не нашел.

Чтобы освободиться от соблюдения санкций против РФ, власти намерены направить заявку в министерство экономики и политики в области климата.

Напомним, на данный момент антироссийские санкции и возможные прекращения поставок российского газа являются актуальной проблемой для многих стран Европы. К примеру, у Германии останется газа меньше, чем на три месяца в случае прекращения поставок из России.

Также мы писали, что Венгрия начала получать российский газ сверх контрактов. Это стало возможным осле поездки министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву. В то же время Польше хватит газа до декабря. Позже страна может столкнутся с дефицитом в 40% от спроса.

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