Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав Россию, сократившую поставки газа. Правительство страны планирует поддерживать высокий уровень добычи голубого топлива до конца десятилетия, поскольку Европа планирует отказаться от российского импорта вообще.

Об этом со ссылкой на данные Refinitiv Eikon пишет Reuters.

"Мы видим, что сейчас есть проекты, а также планы развития и эксплуатации, которые могут помочь сохранить высокие объемы газа в будущем", - заявил министр энергетики Норвегии Терье Асланда.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе впервые с марта превысила 2700 долларов за тысячу кубов.

Кроме того, мы писали, в Украине становится все более непонятной ситуация с добычей газа, так как около 50% добычи находится в зоне боевых действий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

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