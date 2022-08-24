Главком ВСУ Валерий Залужный, вокруг возможного увольнения которого ходили слухи, "сыграл огромную роль в том, что Украина все еще существует, и страна не была захвачена в течение нескольких дней, как планировал кремлевский деспот Владимир Путин".

Об этом пишет немецкая газета Bild в материале, который вышел под заголовком "Валерий Сильный: этот генерал дарит Украине надежду".

В материале утверждается, что "генерал-герой" Залужный (так его именует Bild) "является героем не только для солдат, но и для значительной части населения".

"Наблюдатели верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания войны", - пишет газета.

По информации Bild, "действующий президент Владимир Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец".

Напомним, что вчера Зеленский заявил, что не планирует смещать Залужного с его поста. Это стало как бы ответом на слухи о таких намерениях Банковой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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