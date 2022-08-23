В Болгарии считают "неизбежными" переговоры с Россией по газу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание пишет, что Болгарии требуется около трех млрд кубометров газа в год. В настоящее время София получает треть необходимого газа из Азербайджана, а остальное покупает на мировом рынке.

Министр энергетики технического правительства Болгарии считает необходимым для страны провести переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа, которые были прерваны в апреле.

Розен Христов не сказал, когда начнутся переговоры с российским монополистом, но подчеркнул, что они необходимы для того, чтобы Болгария получила более дешевый газ.

"В связи с требованиями промышленности и профсоюзов, переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа неизбежны", - цитирует Христова агентство Reuters в понедельник, 22 августа.

Болгария покрывала более 90 процентов своих потребностей за счет российского газа, пока "Газпром" в апреле не прекратил поставки в страну.

Это произошло потому, что бывшее правительство в Софии из-за европейских санкций отказалось оплачивать газ в рублях, как того требовала Москва.

Христов обвинил бывшее правительство премьер-министра Кирилла Петкова в дестабилизации отношений с Москвой из-за российского вторжения в Украину.

"Ситуация с "Газпромом" не радужная. Мы должны сейчас обратиться к ним. Переговоры будут очень жесткими и трудными", - сказал министр.

Напомним, в конце апреля "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.

После этого в Болгарии пообещали больше никогда не вести переговоры с "Газпромом".

Ранее мы писали, что в июне Греция начала поставлять азербайджанский газ по трубопроводу в Болгарию.