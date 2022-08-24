Цена газа в Европе превысила 3 100 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Такой результат показали ториги на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE).

С начала дня общий рост цен на газ составил 16%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 113 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели цены на газ в Европе резко выросли до 2 700 долларов за тысячу кубометров после новостей об остановке турбины газопровода "Северный поток - 1". Стоимость газа тогда резко возросла на 4,6%. Такой высокой отметки цена на газ достигла впервые с марта.

А 22 августа цена на газ в Европе перевалила за 3000 долларов за тысячу кубометров, поднявшись на 15% всего за день.

Между тем в Украине несмотря на взлет цен на энергоносители Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.