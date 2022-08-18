Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

Об этом сообщается на парламентском портале.

Мораторий вводится на период военного положения и шести месяцев после его отмены.

Он касается:

тарифов на услуги распределения природного газа;

тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии;

тарифов на поставку горячей воды;

цен на газ для бытовых потребителей.

Согласно закону, государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.

Напомним, что Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

Также мы писали, что дефолт "Нафтогаза" может повлиять на тарифы, наличие газа и поступление в бюджет.

Тем временем у Владимира Зеленского просят отменить на время войны коммуналку в областях, где идут бои.

На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене коммунальных платежей в областях, где идут боевые действия.

Предлагается отменить коммуналку в Харькове и Харьковской области, где из-за боев и постоянных обстрелов большинство людей лишились работы, но при этом не могут получать помощь от государства, не являясь переселенцами.