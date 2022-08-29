Россия 1 сентября начинает масштабные военные учения на Дальнем Востоке, в том числе - в акватории Японского моря. В маневрах "Восток-2022" заявляется участие 50 тысяч военных, в частности - из Китая, Индии и стран ОДКБ. Продлятся учения до 7 сентября.

Об этом сообщает минобороны РФ.

Будут задействованы более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Цель маневров - "обеспечение военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа" (включает в себя в себя Забайкалье и Дальний Восток РФ).

Ранее Китай заявлял, что его участие в этих учениях не связано с "текущей международной и региональной ситуацией", а происходит "согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусу".

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