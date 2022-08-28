Якутский панк-рокер провел акцию протеста против войны в Украине. В результате против 30-летнего музыканта якутской панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова возбудили уголовное дело о "дискредитации армии".



Поводом стал баннер с фразой Yakutian punk against war ("Якутский панк против войны"), который музыкант пытался вывесить в центре Якутска перед приездом в город премьер-министра Михаила Мишустина.



В МВД об этом деле отчитывались еще 26 августа, но имя обвиняемого не было известно. За этот год Аммосова уже трижды штрафовали по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.



В апреле музыканта задерживали после того, как он вышел к магазину ритуальных услуг с плакатом "Жених приехал". По данным фонда "Свободная Якутия", теперь Аммосова поместили в ИВС на 15 суток.



Уголовное дело по административной статье могут завести после двух нарушений. Первое уголовное дело по статье 20.3.3 в России завели в мае против жителя Амурской области.

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