Спустя полгода после начала российского вторжения американские и европейские официальные лица говорят, что Украина успешно применила метод сопротивления, разработанный силами специальных операций США, чтобы дать отпор России. Это Оперативная концепция сопротивления (ОКС), созданная в 2013 году после войны РФ с Грузией.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, ценность концепции на Западе осознали только после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. Почти бескровный захват и аннексия Россией территории ошеломил Украину и Запад, активизировав изучение того, как спланировать тотальную оборону, в которой участвовали бы не только военные, но и гражданское население.

Масштабная война Путина против Украины, начатая в феврале, стала испытательным полигоном ОКС.

Концепция предлагает новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальной обороне.

"С точки зрения комплексной защиты у властей Украины все в порядке. Они используют все ресурсы, а также некоторые весьма нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации", - сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командованием специальных операций в Европе во время разработки доктрины.

Уступая в численности и вооружении, Украина, тем не менее, дала отпор российским военным.

В серии недавних взрывов в Крыму полковник армии в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков концепции сопротивления, видит признаки ее использования.

"Поскольку вы не можете сделать это обычным способом, вы должны использовать силы специальных операций, и этим [силам] потребуется поддержка сопротивления — разведка, ресурсы, логистика — для доступа к этим регионам", - сказал Стрингер.

В отчете украинского правительства, который оказался в распоряжении CNN, признается, что Украина стоит за атаками на российские базы и склад боеприпасов. Атаки, совершенные далеко в тылу врага, проведены вне пределов досягаемости оружия, которое США и другие страны направили в Украину, а на видео взрывов не было видно ни ракет, ни дронов. Россия объяснила взрывы саботажем.

"С высокой долей вероятности можно сказать, что принципы ОКС хорошо действуют в реальных боевых условиях", — сказал Стрингер.

В начале апреля командующий Командованием специальных операций США генерал Ричард Кларк заявил на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, что США за последние 18 месяцев помогали обучать силы сопротивления в Украине, прикомандированные к силам специального назначения. Когда его спросили, видел ли он какой-то успех этого обучения в текущем конфликте, Кларк ответил утвердительно.

В начале конфликта украинская власть создала сайт, на котором объясняются разные способы сопротивления. На сайте описаны способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки, юмор и сатира. Цель состоит в том, чтобы подорвать способность пророссийских властей управлять, напомнить населению о законном суверенитете Украины. Доктрина сопротивления также предполагает насильственные действия, в том числе использование коктейлей Молотова, преднамеренное поджоги и добавление химикатов в бензобаки для диверсии вражеских транспортных средств.

Доктрина также призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы контролировать информацию о конфликте, предотвращать распространение сообщений оккупантов и поддерживать единство населения. Видео украинских ударов по российским танкам, часто под музыкальное сопровождение, стали вирусными, как и кадры, в которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Это тоже становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивать украинских военнослужащих так, как это не удалось российским.

В авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который своими ночными видео и частыми международными выступлениями не дает конфликту пропасть из повестки. Его визиты на передовую освещают мировые СМИ, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть за пределами Кремля или курорта Сочи.

Шквал сообщений о войне спровоцировал волну поддержки из-за рубежа и успешно увеличил поставки западными правительствами Украины большего количества оружия и боеприпасов.

В целом ОКС обеспечивает основу для повышения устойчивости страны, ее способности противостоять внешнему давлению. Не существует универсального варианта доктрины - она адаптируется к каждой стране в зависимости от ее возможностей и местности. Она не предназначен для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель - создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

После создания ОКС только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм по ее поводу. Но после аннексии Крыма интерес к методу быстро вырос.

К настоящему моменту уже 15 стран приняли участие в той или иной форме обучения этой доктрине сопротивления.

Ранее газета Washington Post подвела итоги полугода вторжения РФ в Украину.

А британская газета The Guardian сделала пять прогнозов на ближайшие полгода войны в Украине.