В рейтинге стран, которые больше всего помогают Украине в войне против России, лидируют Польша и Эстония. В то же время Великобритания занимает лишь 7-е место, а Германия расположилась на 17-й строке списка.

Это следует из обновленного рейтинга, составленного изданием Forbes.

При составлении списка учитывались несколько факторов: введение санкций, помощь беженцам, помощь Украине в процентном соотношении к ВВП и т. д. (при этом в рейтинге нет такого показателя, как поставки оружия).

По отдельным позициям есть неожиданные лидеры. Так, например, по высылке российских дипломатов с большим отрывом лидирует Болгария (выслала 81 дипломата). В доле помощи Украине от общего ВВП страны первое место занимает Эстония.

Ранее мы писали, что, по данным издания Politico, Соединенные Штаты Америки поставляют некоторое вооружения Украине не публично. Слухи об этом ходят в Вашингтоне и они "только растут, а не угасают".

Также "Страна" сообщала, что в Офисе президента перечислили три вида оружия, которые необходимы Украине на третьем этапе войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ключевым оружием, необходимым для Украины , являются реактивные системы залпового огня.