В войне против России Украине больше всех помогают Польша и Эстония. Фото: Pixabay

В рейтинге стран, которые больше всего помогают Украине в войне против России, лидируют Польша и Эстония. В то же время Великобритания занимает лишь 7-е место, а Германия расположилась на 17-й строке списка.

Это следует из обновленного рейтинга, составленного изданием Forbes.

При составлении списка учитывались несколько факторов: введение санкций, помощь беженцам, помощь Украине в процентном соотношении к ВВП и т. д. (при этом в рейтинге нет такого показателя, как поставки оружия).

По отдельным позициям есть неожиданные лидеры. Так, например, по высылке российских дипломатов с большим отрывом лидирует Болгария (выслала 81 дипломата). В доле помощи Украине от общего ВВП страны первое место занимает Эстония.

Список стран, помогающих Украине в войне против РФ

Ранее мы писали, что, по данным издания Politico, Соединенные Штаты Америки поставляют некоторое вооружения Украине не публично. Слухи об этом ходят в Вашингтоне и они "только растут, а не угасают".

Также "Страна" сообщала, что в Офисе президента перечислили три вида оружия, которые необходимы Украине на третьем этапе войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ключевым оружием, необходимым для Украины , являются реактивные системы залпового огня.

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