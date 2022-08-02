Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил последние поставки вооружений в Украину.

Об этом советник Ермака сказал в эфире программы Марка Фейгина.

"Все, что дает нам Запад, хорошо бы умножать на два", - заявил Арестович.

При этом он сказал, что даже нынешние поставки HIMARS позволяют поразить большинство оперативных целей.

"Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно – это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ – 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 – это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали", – пояснил советник Ермака.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.