Проводимая украинскими властями политика дерусификации закладывает основы для конфликта в Украине после окончания войны.

Об этом пишет Politico.

Автор статьи - редактор раздела "Мнения" европейской редакции Politico Джейми Деттмер пишет, что ускоренный войной процесс устранения русского культурного и языкового влияния в Украине — непростая задача, которая может быть не справедливой в отношении четверти украинцев, которые идентифицируют себя как русскоязычные.

"Дерусификация была и до февральского вторжения. В январе Human Rights Watch выразила озабоченность отсутствием защиты русскоязычных в новом законе о государственном языке", - пишет автор.

С начала вторжения, по его оценке, дерусификация пошла еще более быстрыми темпами.

"Но исторически украинская и российская культуры неразрывно связаны и вносят свой вклад в формирование друг друга — во благо или во зло. Свидетельство тому – народный поэт Украины Тарас Шевченко, которого считают одним из основоположников современной украинской литературы. Его почитают за его стихи, написанные на украинском языке. Но он также писал и на русском языке", - пишет автор публикации.

Он считает, что дерусификация создаёт для Украины проблемы и сейчас, и в будущем, так как "стремление отказаться от всего русского дает пищу кремлевским пропагандистам, разжигая антиукраинские настроения как в России, так и среди русскоязычных и этнических русских в Украине. Но что еще важнее - агрессивная дерусификация еще больше затруднит примирение и мирное сосуществование для всех украинцев, независимо от их традиций и прошлого".

"В своей речи в День независимости Зеленский пообещал, что киевские силы вернут оккупированный Россией Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские? Пока Украина пытается выиграть эту войну, ей также нужно думать о том, как добиться мира", - заключает редактор Politico.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.