В понедельник. 5 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал утреннюю сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Были отбиты атаки на Бахмутское и Соледар (к востоку от Бахмута) и Кодему, Зайцево, Веселую Долину (к югу).

2. Отражены наступления под Авдеевкой - на Первомайское, Опытное и Невельское.

3. ВСУ разбомбили военный склад в районе Купянска Харьковской области (в тылу российских войск).

4. Часть сводки посвящена мобилизации в "ДНР", где, по заявлениям Генштаба, забирать в армию начали из больниц. Сообщается, что в Донецке недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение.

При этом в сводке ничего не говорится об освобождении трех населенных пунктов, о чем вчера в своем вечернем видео заявлял Владимир Зеленский.

В частности, в сводке не упоминается Высокополье Херсонской области, где вчера был установлен украинский флаг.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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