Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 4 сентября, в котором заявил о продвижении украинской армии вперед по ряду направлений.

"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт (видимо, речь об Озерном в Донецкой области, о чем уже сообщалось сегодня - Ред.).

54-я бригада на направлении Лисичанск - Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - сказал президент.

"Не исключено, что в последнем случае речь идет, в частности, о Высокополье в Херсонской области", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области. Соответствующий пост со снимком флага над населенным пунктом опубликовал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об итогах сегодняшних боев на юге Украины.