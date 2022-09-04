Президент Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в воскресенье, 4 сентября.

Во встрече приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сирский, командующий войск Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и командующий войск Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.

Руководители армии и разведки доложили о ситуации на передовой. Зеленский заявил, что "на войне выходных нет".

"Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – сказал Зеленский по результатам заседания Ставки.

"Не исключено, что речь шла о взятии Высокополья", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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