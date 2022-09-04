В воскресенье, 4 сентября, в Украине идет уже 193-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах читайте подробнее в итогах дня за 3 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

4 сентября

10.30 В прокуратуре сообщили, что ночной ракетный удар по Харькову был нанесен с территории Белгородской области.

10.20 Опасения Европы по поводу нехватки газа в преддверии зимы, возможно, удастся развеять благодаря неожиданному белому рыцарю: Китаю, пишет Financial Times.

Причем, судя по всему, этот газ - российский.

FT сообщает, что Пекин перепродает часть своих излишков сжиженного газа из-за слабого спроса на энергию внутри страны.

Это обеспечило рынок достаточным предложением, которое использовалось Европой, несмотря на более высокие цены.

В результате импорт в Европу вырос на 60% в годовом исчислении за первые шесть месяцев 2022 года, по данным исследовательской компании Kpler.

Если так будет продолжаться, Европа, скорее всего, достигнет заявленной цели по заполнению хранилищ (95% к ноябрю, сейчас уже запасено 85%).

Правда, как только экономическая активность в коммунистической стране восстановится, ситуация быстро изменится. Это делает Европу зависимой от Пекина в плане энергоресурсов, что идет вразрез с геополитической тенденцией, согласно которой США и их союзники стремятся защитить либеральный международный порядок.

10.10 Паблики Херсона говорят о взрывах в городе. Предварительно - работа систем ПВО.

09.50 Российское оппозиционное издание The Insider пишет, что на видео - работа российской РСЗО со стороны Запорожской АЭС. Ролик был записан в ночь на 3 сентября.

09.40 Фото последствий ночного удара по Харькову. Ранее сообщалось, что ракета С-300 попала по одному из ресторанов.

09.35 За прошедшие сутки от обстрелов в Николаевской области погиб 1 ребенок, еще 5 человек (из них 3 детей), получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

09.20 Потери армии РФ с 24 февраля.

09.13 За прошлые сутки от обстрелов РФ в Харьковской области погиб 1 человек, ранены двое.

В Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Еще одна 64-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

09.10 Британская разведка в своей утренней сводке пишет о проблемах с оплатой труда военных в российской и украинской армиях.

"Помимо боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с их оплатой", - пишет минобороны Британии.

При этом оно уточняет, что и в Украине "скорее всего были серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий".

Это, вероятно, связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров.

08.40 Институт изучения войны" (США) считает, что контрнаступление Украины на юге, скорее всего, не приведет к немедленным успехам.

"Украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и подорвать военный потенциал России", - заявляется в сводке организации.

ISW пишет о продолжении позиционных боев по линии фронта Херсон-Николаев,

При этом продолжаются атаки россиян на Донбассе.

"Российские войска проводят наземные операции к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северу и юго-востоку от Донецка. Украинские силы, возможно, проводят локальные операции вдоль линии соприкосновения на западе Запорожской области, чтобы помешать развертыванию российских войск", - говорится в сообщении.

08.33 В Славянске ночью были попадания по СТО и спортзалу.

08.30 Последствия ночных обстрелов Северска Донецкой области.

08.26 Ночью был обстрел Николаева. Пострадали лечебные учреждения и жилые дома.

"Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. В настоящее время на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода", - написал мэр Александр Сенкевич в телеграм-канале.

08.20 В Харькове в результате ночного обстрела в Киевском районе города загорелся ресторанный комплекс. Огонь охватил постройки из древесины.

Об этом сообщает ГСЧС.

08.15 В Донецкой области от обстрелов за прошлые сутки погибли 4 мирных жителя: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения.

Об сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

08.12 В результате ночного обстрела в Никополе выведена из строя линия электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших.

08.10 Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. ВСУ отбили атаки россиян в районе Пасеки, Долины и Богородичного под Славянском.

2. В районе Бахмута российские войска наступали в районе Бахмутского и Покровского, а также самого Бахмута. Атаки отражены.

3. Россияне пытались, но не смогли продвинуться в районах Песок и Первомайского.

4. ВСУ сообщают об уничтожении российских станций радиоэлектронной контрбатарейной борьбы.

06.05 Россия собирается провести "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре. Признаки этого видят в Белом доме.

"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце" - сказал спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.