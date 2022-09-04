Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения, энергетики выясняют причины.

Об этом сообщают назначенные Россией местные "власти".

Также сообщается, что электричество отключено в нескольких районах Херсона.

Напомним, сегодня в Херсоне прозвучала серия из примерно 10 взрывов. Официальной информации о пораженных целях пока нет, но в местных пабликах сообщают о "прилетах" в районе Антоновского моста и Олешек.

Также вчера были заявления о взрывах в оккупированных городах Запорожской области - Энергодаре и Мелитополе.

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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