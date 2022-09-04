В Херсоне прозвучала серия из примерно 10 взрывов. Официальной информации о пораженных целях пока нет, но в местных пабликах сообщают о "прилетах" в районе Антоновского моста и Олешек.

В частности, пишут о попаданиях в съезд с Антоновского моста на левом берегу.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны рассказал, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов. Также мы рассказывали, как продвигается наступление ВСУ на Херсон.

Тем временем британская разведка прогнозировала, что применение противорадиолокационных ракет HARM может сыграть важную роль при украинском контрнаступлении на юге. Среди бойцов ВСУ говорят о продолжающихся тяжёлых боях на юге и о том, что итоги пока подводить рано, так как ситуация постоянно меняется.

Впрочем, по данным Минобороны США, войска РФ на юге Украины "в некоторых случаях" отступают.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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