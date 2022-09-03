Занятые Россией территории Запорожской области сделали еще один шаг к "референдуму" о вхождении в РФ. На места прибыло оборудование для голосования.

Его презентовала "председатель избирательной комиссии" Галина Катющенко. Она рассказала о получении кабинок для тайного голосования и прозрачных ящиков для бюллетеней. А также переносных урн для выездного голосования.

Как уже сообщалось, в Кремле рассчитывают на проведение "референдумов" в захваченных областях до конца осени (так об этом сообщают СМИ).

В то же время американский Институт изучения войны заявлял, что Россия сталкивается с неудачами в своих попытках провести "референдумы" на юге Украины.

А в украинской разведке говорили о завершении подготовки к проведению "референдумов" на оккупированных территориях.

Напомним, война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

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