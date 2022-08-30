Организацией "референдумов" о присоединении украинских территорий к России занимается первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает CNN.

"Кириенко ответственен за контроль над контролируемыми Россией территориями перед попыткой их присоединения к России, что в случае осуществления будет незаконным", – подчеркнул представитель Госдепа.

Патель напомнил, что, по мнению США, Россия уже "в ближайшие недели" может провести "референдумы" в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих "референдумов", чтобы неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России ", – добавил представитель Госдепа.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

При этом, как заявили в ГУР Минобороны, подготовка к проведению "референдумов" на территориях, контролируемых РФ, почти завершена.

Напомним, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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