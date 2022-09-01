Российское издание "РБК" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, утверждает, что в Кремле рассчитывают провести "референдумы" в "ЛДНР" и оккупированных участках Херсонской, Запорожской и Харьковской областей до конца осени.

Изначально Москва планировала, что, в зависимости от ситуации на фронте, "референдумы" проведут "в близкой или отдаленной перспективе". Рассматривался промежуток приблизительно с 11 сентября по 4–7 ноября.

Однако источники издания утверждают, что скорее всего в сентябре "референдумы" не проведут, потому что войска РФ так и не вышли на админграницу Донецкой области. Поэтому сейчас речь идет об октябре-ноябре.

В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября, когда в РФ будет День народного единства. Однако окончательное решение будет зависеть "от ситуации на фронтах", сообщает издание.

Ранее американский Институт изучения войны заявлял, что Россия сталкивается с неудачами в своих попытках провести "референдумы" на юге Украины.

А в украинской разведке говорили о завершении подготовки к проведению "референдумов" на оккупированных территориях.

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