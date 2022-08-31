Назначенный россиянами "мэр" Бердянска Александр Сауленко заявил, что "референдум" о вхождении захваченных районов Запорожской области в РФ пройдёт в сентябре.

Но точная дата пока не определена.

"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - заявил Сауленко.

Ранее российские СМИ со ссылки на источники в Кремле заявили, что "референдум" в ближайшее время проводить не будут. Его хотят организовать после выхода российских войск на границы Донецкой области.

Ранее оккупационные "власти" Бердянска заявили, что около 2,5 тысячи жителей города получили паспорта РФ.

Как писала "Страна", сегодня в оккупированном Бердянске произошел взрыв у штаба организации "Мы вместе с Россией".

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.