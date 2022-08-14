В воскресенье, 14 августа, местные паблики сообщают о мощном пожаре в порту захваченного россиянами Бердянска (Запорожская область).

О причинах пожара пока не сообщается.

Позже назначенные россиянами "власти" Бердянска озвучили свою версию сегодняшнего взрыва в городе. Также как и в случае со взрывами на аэродроме в Крыму, говорят о "нарушении техники безопасности".

"Возгорание произошло в результате нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ поблизости с местом хранения ГСМ", - заявил "член совета Запорожской области" Владимир Рогов.

Ранее мы писали, как в центре захваченного россиянами Бердянска 6 августа прогремел взрыв у здания городского отдела полиции. По информации местных пабликов, квартал был оцеплен российскими войсками, взрыв был хорошо слышен во всей центральной части Бердянска.

Кроме того, "Страна" сообщала, что через порт в оккупированном Бердянске планируется вывезти из Украины около 100 тысяч тонн зерна.

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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