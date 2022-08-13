Заповедная Кинбурнская коса в Николаевской области страдает от постоянных пожаров в результате непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщает "Кинбурн.Инфо".

С началом войны пожары на Кинбурнской косе продолжаются каждый день, причем по несколько очагов возгорания одновременно.

Лес вокруг трех сел – Покровки, Васильевки и Покровских хуторов – полностью выгорел, сообщает источник. Из-за своей близости к линии фронта, удаленности от административных центров этот район остался один на один со своими проблемами.

Край Кинбурнской косы в довоенные годы был популярным местом отдыха украинцев, предпочитающих уединенный досуг в лесистой зоне у моря.

Также "Страна" писала, как в Черном море массово гибнут дельфины из-за военных действий.

Ранее в Украине предложили запретить разведение домашних животных на период войны и в течение 5 лет после нее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.