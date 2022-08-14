В районе поселка Терновое в Луганской области на территории, которая контролируется "ЛНР", бушует крупный пожар.

На место направлена спецтехника, причины возгорания выясняются, сообщает "РИА Новости".

Отметим, что Терновое находится "в тылу" у "ЛНР". Поселок расположен южнее Луганска, до ближайшего места боестолкновений в Северске или Бахмуте - около 100 километров.

Ранее мы также писали, как на химическом заводе "Стирол" в оккупированной Горловке начался сильный пожар после обстрела. Обошлось без пострадавших.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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