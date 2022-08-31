В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области произошел взрыв у штаба организации "Мы вместе с Россией".

Соответствующие фото опубликовал "глава администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел вечером во вторник, 30 августа. Обошлось без пострадавших. Рогов заявил, что ранее были попытки взорвать штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, а затем в Приазовском.

Ранее сообщалось, что в порту Бердянска произошел мощный пожар.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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