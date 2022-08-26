В оккупированном Бердянске Запорожской области в результате подрыва машины погиб назначенный россиянами "замначальника ГАИ" Александр Колесников.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города, а также публикуют фото с места происшествия.

Сперва сообщалось, что в результате взрыва коллаборант получил ранения, а позже в СМИ появилась информация, что от полученных ранений он погиб.

Взрыв раздался вблизи оздоровительного центра "Криворожский горняк".

Назначенные РФ "власти" уже обвинили в подрыве Украину.

Напомним, что в начале августа в центре оккупированного Бердянска прогремел взрыв у здания горотдела полиции.

А буквально вчера в поселке под Мелитополем украинские партизаны подорвали штаб оккупантов, готовивших "референдум".

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